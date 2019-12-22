В Кемерове эвакуировали торговый центр «Спутник»
В субботу, 21 декабря, в Кемерове посетители были вынуждены покинуть торговый центр «Спутник», который находится на Октябрьском проспекте. Причина – сообщение о запахе гари.
Еще до приезда спасателей десятки человек покинули здание самостоятельно, опасаясь пожара. Через некоторое время к «Спутнику подъехали» пожарные, а также автомобиль скорой помощи. На видео слышно, что плачут дети, взрослые пытаются их успокоить.
Кемеровчане эвакуировались из торгового центра "Спутник".Видео: Инцидент Кемерово/ vk.com
Осмотр помещений показал, что тревога была ложной. Оказалось, что в одном из отделов торгового центра просто пригорела пища.
ИСТОЧНИК KP.RU