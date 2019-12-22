2019-12-22T04:07:42+03:00
Происшествия

В Кемерове эвакуировали торговый центр «Спутник»

Посетители почувствовали запах гари [Видео]
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове эвакуировали торговый центр «Спутник». Фото: Инцидент Кемерово/ vk.comВ Кемерове эвакуировали торговый центр «Спутник». Фото: Инцидент Кемерово/ vk.com
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В субботу, 21 декабря, в Кемерове посетители были вынуждены покинуть торговый центр «Спутник», который находится на Октябрьском проспекте. Причина – сообщение о запахе гари.

Еще до приезда спасателей десятки человек покинули здание самостоятельно, опасаясь пожара. Через некоторое время к «Спутнику подъехали» пожарные, а также автомобиль скорой помощи. На видео слышно, что плачут дети, взрослые пытаются их успокоить.

Кемеровчане эвакуировались из торгового центра "Спутник".Видео: Инцидент Кемерово/ vk.com

Осмотр помещений показал, что тревога была ложной. Оказалось, что в одном из отделов торгового центра просто пригорела пища.

ИСТОЧНИК KP.RU

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