2019-12-22T05:10:13+03:00
Общество

Кузбасские семьи могут рассчитывать на повышение материнского капитала

В 2020 году он вырастет
Ирина АВТУШКО
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Кузбасские семьи могут рассчитывать на повышение материнского капиталаКузбасские семьи могут рассчитывать на повышение материнского капиталаФото: Валерий ШАХОВ
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В следующем году размер материнского или, так называемого семейного капитала, будет проиндексирован. Сумма, на которую могу рассчитывать кузбасские семьи, составит 466 617 рублей.

О повышении сообщили в кузбасском отделении Пенсионного фонда России. Также в ведомстве добавили, что на три процента будет проиндексирована оставшаяся часть материнского капитала, которую семьи еще не использовали.

Также со следующего года меняются правила получения ежемесячной денежной выплаты из средств маткапитала. Претендовать на нее смогут семьи, в которых с 1 января 2018 года был рожден или усыновлен второй ребенок. При этом доход семьи за последние 12 месяцев должен составлять не более двух прожиточных минимумов трудоспособного населения на одного члена семьи в регионе - в Кузбассе это 22022 рубля. А ранее порогом была полуторакратная величина.

-Также будет увеличена продолжительность выплаты — со следующего года родители смогут ее получать, пока ребенку не исполнится три года вместо полутора лет, как в 2019 году, - сообщили в ведомстве.

Размер ежемесячной выплаты из маткапитала составит в 2020 году 10778 рублей. Ее срок устанавливается первоначально до достижения ребенком возраста одного года. А затем владельцу сертификата будет нужно подать новое заявление о назначении выплаты – сперва до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до трех лет ребенка.

С перечнем необходимых для подачи документов можно ознакомиться в на сайте Пенсионного фонда в разделе «Получателям МСК/ Как получить и потратить семейный капитал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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