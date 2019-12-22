2019-12-22T09:05:32+03:00
Общество

«Это прекрасная идея!»: Владимир Машков поддержал создание землячества кузбассовцев

Первая встреча знаменитых земляков-кузбассовцев состоялась в Москве
Екатерина РОМАНОВА
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«Это прекрасная идея!»: Владимир Машков поддержал создание землячества кузбассовцев. ФОТО: кадр видео АКО«Это прекрасная идея!»: Владимир Машков поддержал создание землячества кузбассовцев. ФОТО: кадр видео АКО
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил создать Объединенное землячество кузбассовцев, причем на международном уровне. Эту идею поддержал актер и режиссер Владимир Машков, выросший в Новокузнецке.

На своей странице во «ВКонтакте» Сергей Цивилев написал о том, что имена наших земляков известны во многих уголках страны. Деятели культуры и искусства, врачи и спортсмены, политики и бизнесмены, однажды они покинули Кузбасс, но малая родина по-прежнему остается в их сердцах. И именно Объединенное землячество Кузбасса, собрание которого проходило в Москве, позволит поддерживать связь, прославлять родной регион. Поддержал эту идею и знаменитый актер и режиссер Владимир Машков.

– Это прекрасная идея. Почему давно этого не было сделано, я не понимаю. Хотя люди, которые живут в Кузбассе, так или иначе, чувствуют друг друга, видят друг друга и всегда находятся в тесном сотрудничестве, - отметил Владимир Машков. - Прекрасная идея, а что из нее получится – будет зависеть от нас.

Сергей Цивилев, губернатор Кузбасса, в свою очередь, рассказывая о первом собрании земляков, отметил, что сейчас создание землячества особенно актуально.

- Я думаю, что именно сейчас, когда наш регион активно развивается и занимает лидирующие позиции за Уралом, пришло время объединиться землякам, - сказал Сергей Цивилев. - Мы обсудили создание объединённого землячества международного уровня и утвердили план по расширению сферы влияния сообщества. 300-летие Кузбасса мы должны встретить все вместе!

ИСТОЧНИК KP.RU

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