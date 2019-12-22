В Кемерове на пешеходном переходе погибла многодетная мать

СЕГОДНЯ 09:25 2019-12-22T09:37:47+03:00

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Утром 22 декабря в Кемерове на Кузнецком проспекте произошло смертельное ДТП. Здесь легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину.

Очевидцы сообщают, что женщина переходила дорогу на пешеходном переходе.

«От перехода она отлетела метров на 50, а машина после удара остановилась около 100 метров. У девушки остался муж и трое детей», - пишут очевидцы во «ВКонтакте».

На мечте дорожно-0транспортного происшествия работали сотрудники полиции, врачи скорой помощи.

Жители близлежащих домов отмечают, что это не первый случай в этом месте. Несмотря на то, что здесь есть пешеходный переход и горожане переходят дорогу по правилам, здесь время от времени случаются подобные ДТП.

«Да тут весь двор в шоке, постоянно на этом пешеходе сбивают. Ни каких мер не принимают. Фонарей нет, лежачих нет. А гоняют как на гонках!», - пишет пользователь Татьяна в комментарии в соцгруппе. Также знакомые с семьей погибшей отмечают, что женщина была матерью четырех дочек, а не троих, как указал автор сообщения и фотографий.

Обстоятельства и причины ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU