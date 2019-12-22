Новокузнечанка присвоила чужой телефон и поплатилась за это

СЕГОДНЯ 09:42 2019-12-22T09:42:14+03:00

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Жительница города Новокузнецка потеряла свой телефон. Когда же случайный знакомый забыл у нее свой гаджет, решила присвоить его. Ничего хорошего из этого не получилось.

43-летний новокузнечанин на улице познакомился с женщиной. Она разговорились, и 40-летняя горожанка пригласила мужчину к себе в гости. Вместе они провели некоторое время, а потом мужчина распрощался с ней и отправился домой. По дороге он обнаружил, что оставил свой телефон в чужой квартире и тут же вернулся обратно. Вот только некогда гостеприимная хозяйка отказалась открывать двери и не вернула телефон.

Тогда горожанин обратился за помощью в полицию. К тому времени женщина успела отнести телефон на перепрошивку в мастерскую. Гаджет, стоимость которого оценивается в три тысячи рублей, был найден и возвращен законному владельцу.

А вот горожанке теперь придется отвечать перед законом за кражу. Она миждет лишиться свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU