2019-12-22T10:05:25+03:00
Общество

Молодой водитель спровоцировал смертельное ДТП в Кузбассе

Один человек погиб, трое получили травмы
Екатерина РОМАНОВА
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Молодой водитель спровоцировал смертельное ДТП в КузбассеМолодой водитель спровоцировал смертельное ДТП в КузбассеФото: Иван ВИСЛОВ
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ДТП, в котором погиб один человек и трое получили серьезные травмы, произошло утром 22 декабря на автодороге «Анжеро-Судженск - Яя». Здесь столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и Toyota Camry.

За рулем отечественного автомобиля, в котором ехали еще два пассажира, находился 21-летний мужчина. Он выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать идущий впереди автомобиль. Молодой человек не убедился в том, что маневр действительно безопасен, и столкнулся с автомобилем Toyota Camry.

- В результате водитель ВАЗа скончался. Двое его пассажиров, а также водитель иномарки доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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