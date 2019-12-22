«Как в будущем побывал»: замгубернатора Кузбасса Андрей Панов проехал на беспилотном «КамАЗе»

СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-22T11:31:38+03:00

Первый запуск беспилотного грузовика состоялся на одной из шахт региона

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На кузбасской шахте «Листвяжная» запустили беспилотный грузовик. Одним из первых его пассажиров стал замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологи Андрей Панов.

- Первый запуск беспилотного грузовика состоялся на шахте «Листвяжная» в рамках реализации инновационного проекта «Цифровое горное предприятие». Я проехал в кабине усовершенствованного «КамАЗа», который сам собой управляет, - делится впечатлениями Андрей Панов. - Необычная, надо сказать, получилась проездка. Сидишь себе спокойно в грузовике, а он все делает сам: трогается, останавливается, рулит. Реальное ощущение, что побывал в будущем.

Предполагается, что к декабрю 2020 года в Кузбассе должна быть создана система беспилотной перевозки угля. Проект по созданию отечественного робота-самосвала челночного типа грузоподъемностью 220 тонн курирует губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Предполагается, что использование такой техники повысит безопасность и эффективность работы угледобывающих предприятий, а также удешевит себестоимость угля.

ИСТОЧНИК KP.RU