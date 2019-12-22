Сергей Цивилев поздравил энергетиков Кузбасса с профессиональным праздником
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил энергетиков с профессиональным праздником. Он отметил, что более 25 тысяч энергетиков каждый день делают жизнь кузбассовцев теплой и кофмортной.
Сергей Цивилев отметил, что не случайно этот профессиональный праздник приходится на день зимнего солнцестояния. Ведь он напоминает о том, что есть такая профессия – делать все вокруг светлым и теплым, а жизнь – комфортной и уютной.
Работа у энергетиков непростая и многогранная. Непростой интеллектуальный труд идет рука об руку с тяжелым физическим, да и работать приходится в сложных условиях. Жара и метели, морозы и ураганы, дождь в декабре и снег в июне – с последствиями любой стихии энергетики справляются быстро, и в домах кузбассовцев всегда тепло и светло.
- Вы всегда работаете на достойном уровне. За 2019 год инвестировали в развитие отрасли 4,5 миллиарда рублей, а если считать с ремонтной кампанией, то почти 11 миллиардов рублей. В целом по области за год построили и отремонтировали более 400 километров линий электропередачи, - отметил Сергей Цивилев. - От всей души желаю вам здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, безаварийной работы и стабильного отопительного сезона!
ИСТОЧНИК KP.RU