2019-12-22T13:28:20+03:00
Общество

Сергей Цивилев поздравил энергетиков Кузбасса с профессиональным праздником

Глава региона пожелал благополучия и неиссякаемой энергии
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев поздравил энергетиков Кузбасса с профессиональным праздником. ФОТО: пресс-служба АКОСергей Цивилев поздравил энергетиков Кузбасса с профессиональным праздником. ФОТО: пресс-служба АКО
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил энергетиков с профессиональным праздником. Он отметил, что более 25 тысяч энергетиков каждый день делают жизнь кузбассовцев теплой и кофмортной.

Сергей Цивилев отметил, что не случайно этот профессиональный праздник приходится на день зимнего солнцестояния. Ведь он напоминает о том, что есть такая профессия – делать все вокруг светлым и теплым, а жизнь – комфортной и уютной.

Работа у энергетиков непростая и многогранная. Непростой интеллектуальный труд идет рука об руку с тяжелым физическим, да и работать приходится в сложных условиях. Жара и метели, морозы и ураганы, дождь в декабре и снег в июне – с последствиями любой стихии энергетики справляются быстро, и в домах кузбассовцев всегда тепло и светло.

- Вы всегда работаете на достойном уровне. За 2019 год инвестировали в развитие отрасли 4,5 миллиарда рублей, а если считать с ремонтной кампанией, то почти 11 миллиардов рублей. В целом по области за год построили и отремонтировали более 400 километров линий электропередачи, - отметил Сергей Цивилев. - От всей души желаю вам здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, безаварийной работы и стабильного отопительного сезона!

ИСТОЧНИК KP.RU

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