2019-12-22T14:36:39+03:00
Общество

На выборах 22 декабря активнее всего голосует Прокопьевский район

Свои голоса на выборах, связанных с преобразованием территорий, должны отдать 213 тысяч человек
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
На выборах 22 декабря активнее всего голосует Прокопьевский районНа выборах 22 декабря активнее всего голосует Прокопьевский районФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

22 декабря в Кузбассе проходят выборы, которые связаны с преобразованием муниципальных территорий, а также довыборы в Беловский горсовет. По данным на 15.00, активнее всего голосуют жители Прокопьевского района.

Выборы депутатов идут в 11 территориях Кузбасса, а также проходят довыборы в Белове – по одномандатному избирательному округу. Более 213 тысяч человек, приживающих на территории 421 избирательного участка, имеют право голоса. Активнее всего пользуются своим правом жители Прокопьевского района.

- По состоянию на 15 часов минимальная явка избирателей составила 34,2 процента - в Беловском городском округе, а активнее всех голосуют жители Прокопьевского муниципального округа: там избирательные участки посетили уже 60,15 процента от числа избирателей, - сообщил председатель областной избирательной комиссии Петр Батырев.

Чуть менее активно голосуют в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе – здесь свое мнение выразили 59,42 процента избирателей. Также в тройке лидеров входит Промышленновский муниципальный округ, где на избирательные пункты пришли 55,46 процента имеющих право голоса.

Также более половины избирателей отдали свои голоса в Тяжинском и Ижморском муниципальных округах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На выборах 22 декабря активнее всего голосует Прокопьевский район
Сергей Цивилев поздравил энергетиков Кузбасса с профессиональным праздником
«Как в будущем побывал»: замгубернатора Кузбасса Андрей Панов проехал на беспилотном «КамАЗе»
Молодой водитель спровоцировал смертельное ДТП в Кузбассе
Новокузнечанка присвоила чужой телефон и поплатилась за это
В Кемерове на пешеходном переходе погибла многодетная мать
«Это прекрасная идея!»: Владимир Машков поддержал создание землячества кузбассовцев
Елочка из автомобилей: новокузнечане организовали новогодний автофлешмоб
За старую рану кузбассовца страховщик заплатит 615 тысяч рублей
Кузбасские семьи могут рассчитывать на повышение материнского капитала
В Кемерове эвакуировали торговый центр «Спутник»
МЧС Кузбасса проведет 600 противопожарных проверок перед Новым годом
Неожиданно: в воскресенье в Кузбассе потеплеет до +2 градусов
Кемеровчанка получила 300 тысяч рублей на создание фильма о Великой Отечественной войне
Лично принимает решения и несет ответственность: политолог прокомментировал скандал с вручением награды Анне Цивилевой
В аварии под Новокузнецком погибла фельдшер скорой помощи
Жителю Новокузнецка запретили покидать город за подделку больничного листа
В отдаленных поселках Кузбасса появился скоростной мобильный интернет
В Кузбассе детям незаконно продавали петарды
Студенты кемеровского вуза создали международный добровольческий отряд
В Кузбассе налетчик в маске напал на продавца с топором
В Кузбассе мужчина ушел из больницы и пропал
Восстановить работу котельной тубдиспансера в Новокузнецке обещают в течение вечера
Появилось видео сгоревшего на кузбасской трассе бензовоза
Кузбасские депутаты установили размер штрафов за парковку на газоне
Россельхозбанк помогает восстановить сибирскую тайгу
В Кузбассе введен особый противопожарный режим
На федеральной трассе в Кузбассе загорелся бензовоз
Водителей Кузбасса предупредили об опасности