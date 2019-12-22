На выборах 22 декабря активнее всего голосует Прокопьевский район

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-22T14:36:39+03:00

Свои голоса на выборах, связанных с преобразованием территорий, должны отдать 213 тысяч человек

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22 декабря в Кузбассе проходят выборы, которые связаны с преобразованием муниципальных территорий, а также довыборы в Беловский горсовет. По данным на 15.00, активнее всего голосуют жители Прокопьевского района.

Выборы депутатов идут в 11 территориях Кузбасса, а также проходят довыборы в Белове – по одномандатному избирательному округу. Более 213 тысяч человек, приживающих на территории 421 избирательного участка, имеют право голоса. Активнее всего пользуются своим правом жители Прокопьевского района.

- По состоянию на 15 часов минимальная явка избирателей составила 34,2 процента - в Беловском городском округе, а активнее всех голосуют жители Прокопьевского муниципального округа: там избирательные участки посетили уже 60,15 процента от числа избирателей, - сообщил председатель областной избирательной комиссии Петр Батырев.

Чуть менее активно голосуют в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе – здесь свое мнение выразили 59,42 процента избирателей. Также в тройке лидеров входит Промышленновский муниципальный округ, где на избирательные пункты пришли 55,46 процента имеющих право голоса.

Также более половины избирателей отдали свои голоса в Тяжинском и Ижморском муниципальных округах.

ИСТОЧНИК KP.RU