2019-12-23T03:10:26+03:00
Происшествия

Сбил насмерть и скрылся: в Кузбассе разыскивают сбежавшего автомобилиста

Мужчина совершил ДТП и пытается скрыться от правосудия
Екатерина РОМАНОВА
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Сбил насмерть и скрылся: в Кузбассе разыскивают сбежавшего автомобилистаСбил насмерть и скрылся: в Кузбассе разыскивают сбежавшего автомобилистаФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Киселевске автомобилист сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Теперь мужчину разыскивают сотрудники полиции.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 22:50 на улице Центральной села Верх-Чумыш. 65-летняя женщина шла по проезжей части навстречу движущемуся транспорту. В какой-то момент рядом с ней оказался неизвестный пока автомобиль. Водитель сбил женщину и тут же скрылся с места аварии. Пенсионерка скончалась на месте от полученных травм.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление автомобилиста. Стражи порядка просят всех, кто владеет информацией об участнике данного ДТП, скрывшемся с места происшествия, сообщить об этом сотрудникам полиции, - обращаются к кузбассовцам сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сделать это можно по телефонам в Кемерове: 8-(3842)-32-73-12 (дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области), 71-85-18, 71-85-19 (дежурная группа УГИБДД) или «02» (102 – с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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