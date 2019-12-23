Кузбассовец назвал незнакомцу несколько цифр и потерял 80 тысяч

СЕГОДНЯ 05:13 2019-12-23T06:23:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель города Анжеро-Судженска накануне Нового года лишился своих сбережений. Мужчина испугался, что может потерять свои деньги и в попытке защитить их от мошенников доверился незнакомцу.

39-летнему жителю Анжеро-Судженска позвонил незнакомый ему человек. Он представился сотрудником банковской организации и сообщил, что буквально только что с его счета пытались похитить деньги. Специалист банка успокоил кузбассовца: мол, средства можно защитить от посягательств, но для этого необходимо сообщить некоторые данные.

Кузбассовец, испугавшись за деньги, которые были на карте, назвал реквизиты, а также коды доступа, которые пришли в СМС. А потом обнаружил, что со счета пропали 80 тысяч рублей. Поняв, что случилось, мужчина тут же обратился в полицию.

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - По данному факту следователем решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и ни под какими предлогами не совершать операции со счетами по просьбе сторонних лиц, кем бы они ни представлялись.

ИСТОЧНИК KP.RU