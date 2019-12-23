Из-за подозрительного предмета в кузбасском городе оцепили дом
Бдительные жители одного из домов на улице Ноградской в Таштаголе обнаружили в подъезде подозрительный предмет. До тех пор, пока специалисты не убедились в его безопасности, дом был оцеплен.
О том, что возле двери в подъезде лежит бесхозный рюкзак, бдительные жители дома сообщили, позвонив по телефону 112. Сотрудники полиции, пожарные и кинологи тут же выехали на место ЧП. Дом оцепили, а служебная собака тщательно обследовала рюкзак.
Собака не проявляла беспокойства, и тогда силовики вывезли рюкзак и осмотрели его. Аксессуар оказался пустым. А вскоре нашлась и его хозяйка.
- Полицейские установили, что одна из жительниц подъезда использует рюкзак для того, чтобы сидеть на скамейке. Рюкзак вернули хозяйке и попросили более не оставлять, - сообщает пресс-служба администрации Таштагольского района.
ИСТОЧНИК KP.RU