2019-12-23T05:29:32+03:00
Общество

Из-за подозрительного предмета в кузбасском городе оцепили дом

Настоящий переполох вызвал рюкзак
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Из-за подозрительного предмета в кузбасском городе оцепили дом. ФОТО: пресс-служба администрации Таштагольского районаИз-за подозрительного предмета в кузбасском городе оцепили дом. ФОТО: пресс-служба администрации Таштагольского района
Изменить размер текста:

Бдительные жители одного из домов на улице Ноградской в Таштаголе обнаружили в подъезде подозрительный предмет. До тех пор, пока специалисты не убедились в его безопасности, дом был оцеплен.

О том, что возле двери в подъезде лежит бесхозный рюкзак, бдительные жители дома сообщили, позвонив по телефону 112. Сотрудники полиции, пожарные и кинологи тут же выехали на место ЧП. Дом оцепили, а служебная собака тщательно обследовала рюкзак.

Собака не проявляла беспокойства, и тогда силовики вывезли рюкзак и осмотрели его. Аксессуар оказался пустым. А вскоре нашлась и его хозяйка.

- Полицейские установили, что одна из жительниц подъезда использует рюкзак для того, чтобы сидеть на скамейке. Рюкзак вернули хозяйке и попросили более не оставлять, - сообщает пресс-служба администрации Таштагольского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутат из Новокузнецка возглавила областной департамент
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на кузбасской трассе
Серьезное ДТП на Кузбасском мосту в Кемерове спровоцировало пробку
Из-за подозрительного предмета в кузбасском городе оцепили дом
Кузбассовец назвал незнакомцу несколько цифр и потерял 80 тысяч
Высокий мужчина в футболке пропал в кузбасском городе
Сбил насмерть и скрылся: в Кузбассе разыскивают сбежавшего автомобилиста
Похолодание и усиление ветра придут в Кузбасс 23 декабря
На выборах 22 декабря активнее всего голосует Прокопьевский район
Сергей Цивилев поздравил энергетиков Кузбасса с профессиональным праздником
«Как в будущем побывал»: замгубернатора Кузбасса Андрей Панов проехал на беспилотном «КамАЗе»
Молодой водитель спровоцировал смертельное ДТП в Кузбассе
Новокузнечанка присвоила чужой телефон и поплатилась за это
В Кемерове на пешеходном переходе погибла многодетная мать
«Это прекрасная идея!»: Владимир Машков поддержал создание землячества кузбассовцев
Елочка из автомобилей: новокузнечане организовали новогодний автофлешмоб
За старую рану кузбассовца страховщик заплатит 615 тысяч рублей