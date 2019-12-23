Серьезное ДТП на Кузбасском мосту в Кемерове спровоцировало пробку

СЕГОДНЯ 06:01 2019-12-23T06:25:14+03:00

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Утром в понедельник, 23 декабря, на Кузбасском мосту в Кемерове образовалась огромная пробка. Ее спровоцировало серьезное ДТП.

Очевидцы сообщают о том, что дорожно-транспортное происшествие случилось прямо посреди моста, блокировав движение по мосту в сторону ТРЦ «Лапландия». Движение было затруднено от проспекта Шахтеров до самого конца Кузбасского моста.

Как сообщают очевидцы, на Кузбасском мосту лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Оба получили серьезные повреждения, есть пострадавшие. На месте работали спасатели, а также бригада скорой помощи и полиция.

- Я видела, что там возле машин находились спасатели. Судя по тому, что обе машины очень сильно разбиты, спасателям пришлось их деблокировать, - сообщила одна из очевидцев ДТП.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь

ИСТОЧНИК KP.RU