2019-12-23T07:59:27+03:00
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с грузовиком на кузбасской трассе

Один из пассажиров легковушки находится в больнице с травмами [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Два человека погибли в ДТП с грузовиком на кузбасской трассе. ФОТО: Instagram/incident_kuzbassДва человека погибли в ДТП с грузовиком на кузбасской трассе. ФОТО: Instagram/incident_kuzbass
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При столкновении легкового автомобиля и грузовика на развилке трассы «Томск - Новосибирск» в Юргинском районе погибли водитель и пассажир легковушки. Еще один пассажир находится в больнице.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 22 декабря около 15:30 на развилке трассы «Томск - Новосибирск». Здесь столкнулись Renault Sandero и грузовой автомобиль MAN. В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области сообщили подробности ДТП.

- Предварительно установлено, что водитель Renault Sandero не убедился в безопасности маневра и совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем MAN, - рассказали в ведомстве. - В результате аварии водитель иномарки от полученных травм скончался на месте, один из его пассажиров - в медицинском учреждении.

Еще один пассажир иномарки сейчас находится в больнице с травмами различной степени тяжести. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Последствия ДТП попали на видео. Камеры очевидцев зафиксировали, что после столкновения легковой автомобиль загорелся.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего ДТП, а по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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