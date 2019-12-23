2019-12-23T08:54:17+03:00
Общество

Депутат из Новокузнецка возглавила областной департамент

К исполнению обязанностей начальника департамента приступила Софья Балакирева
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Депутат из Новокузнецка возглавила областной департамент. ФОТО: пресс-служба АКОДепутат из Новокузнецка возглавила областной департамент. ФОТО: пресс-служба АКО
Изменить размер текста:

Софья Балакирева приступила к исполнению обязанностей начальника департамента образования и науки Кемеровской области. Ранее она была депутатом Новокузнецкого городского Совета народных депутатов.

Как сообщает пресс-служба администрации Кузбасса, Софья Балакирева родилась в Новокузнецке. Здесь она в 1996 году окончила Новокузнецкий государственный педагогический институт по специальности «Математика и информатика». Позже, в 2000 году, окончила Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации и получила квалификацию магистра делового администрирования.

Балакирева работала методистом во Дворце творчества детей и молодежи, была директором по развитию Издательского дома «Франт», а также председателем совета директоров УК «Франт», руководила компанией «Лингва Про». Кроме того, Софья Балакирева имеет большой опыт управления проектами в сфере дополнительного образования. А с 2016 по декабрь 2019 года являлась депутатом Новокузнецкого городского Совета народных депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Кузбасса будут судить за попытку дать взятку полицейским
Накануне Нового года в Кузбассе похолодает до -32 градусов
В Кузбассе впервые заселили дом по программе сейсмоустойчивости
Сергей Цивилев проверил ход уборки снега в территориях
Клиенты Россельхозбанка в Киселевске получили бесплатный Wi-Fi
Ползарплаты на кредит: сколько кузбассовцы должны банкам
Депутат из Новокузнецка возглавила областной департамент
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на кузбасской трассе
Серьезное ДТП на Кузбасском мосту в Кемерове спровоцировало пробку
Из-за подозрительного предмета в кузбасском городе оцепили дом
Кузбассовец назвал незнакомцу несколько цифр и потерял 80 тысяч
Высокий мужчина в футболке пропал в кузбасском городе
Сбил насмерть и скрылся: в Кузбассе разыскивают сбежавшего автомобилиста
Похолодание и усиление ветра придут в Кузбасс 23 декабря
На выборах 22 декабря активнее всего голосует Прокопьевский район
Сергей Цивилев поздравил энергетиков Кузбасса с профессиональным праздником
«Как в будущем побывал»: замгубернатора Кузбасса Андрей Панов проехал на беспилотном «КамАЗе»
Молодой водитель спровоцировал смертельное ДТП в Кузбассе
Новокузнечанка присвоила чужой телефон и поплатилась за это
В Кемерове на пешеходном переходе погибла многодетная мать
«Это прекрасная идея!»: Владимир Машков поддержал создание землячества кузбассовцев
Елочка из автомобилей: новокузнечане организовали новогодний автофлешмоб
За старую рану кузбассовца страховщик заплатит 615 тысяч рублей