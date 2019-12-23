Депутат из Новокузнецка возглавила областной департамент

СЕГОДНЯ 08:54 2019-12-23T08:54:17+03:00

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Софья Балакирева приступила к исполнению обязанностей начальника департамента образования и науки Кемеровской области. Ранее она была депутатом Новокузнецкого городского Совета народных депутатов.

Как сообщает пресс-служба администрации Кузбасса, Софья Балакирева родилась в Новокузнецке. Здесь она в 1996 году окончила Новокузнецкий государственный педагогический институт по специальности «Математика и информатика». Позже, в 2000 году, окончила Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации и получила квалификацию магистра делового администрирования.

Балакирева работала методистом во Дворце творчества детей и молодежи, была директором по развитию Издательского дома «Франт», а также председателем совета директоров УК «Франт», руководила компанией «Лингва Про». Кроме того, Софья Балакирева имеет большой опыт управления проектами в сфере дополнительного образования. А с 2016 по декабрь 2019 года являлась депутатом Новокузнецкого городского Совета народных депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU