Ползарплаты на кредит: сколько кузбассовцы должны банкам

СЕГОДНЯ 09:46 2019-12-23T09:46:58+03:00

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Какую часть зарплаты ежемесячно несут кузбассовцы банки в счет оплаты кредитов?Сколько задолжали жители региона кредитным организациям? Специалисты ответили на эти вопросы.

Аналитики РИА выяснили, что средний уровень закредитованности россиян за 2019 год вырос с 44,9 до 47,1 процента. При этом Кузбасс находится в верхней половине списка, то есть долговая нагрузка на каждого жителя региона на так уж и мала, однако составляет существенную долю семейного бюджета.

Кузбасс занимает 25 (из 85) строку рейтинга. В среднем каждый житель региона задолжал банкам по 214,3 тысячи рублей. Ежемесячно кузбассовцы отдают в счет погашения кредита 50,4 процента заработной платы – то есть, больше половины!

Меньше всего кредитов берут жители Ингушетии: на каждого человека здесь лишь по 27,8 тысячи рублей и 9,9 процента. В первой пятерке малозакредитованных регионов – Крым, Севастополь, Дагестан, Чеченская республика.

Москва – на седьмой строке рейтинга с закредитованностью в 28,9 процента, Санкт-Петербург занимает 16 место с 46,7 процента закредитованности.

Среди ближайших соседей Кузбасса также немало кредитов: в Томской области закредитованность достигает 50 процентов (23 место), Красноярский край расположился на 28 строке рейтинга с закредитованностью в 51 процента, а Хакасия – на 31 месте с 52,3 процента. Жители Республики Алтай отдают по 57,2 процента зарплаты и находятся на 51 месте по закредитованности, а жители Алтайского края ежемесячно несут в банк 64,7 процента зарплаты. Они занимают 74 место. Еще хуже обстоят дела в Новосибирской области: она находится на 75 месте, в процент закредитованности достигает 66.

Больше всех должны банкам жители Калмыкии. Республика находится на 85 месте по закредитованности, а это – 86,2 от заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU