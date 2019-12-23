2019-12-23T09:46:58+03:00
Общество

Ползарплаты на кредит: сколько кузбассовцы должны банкам

Среди регионов России Кузбасс находится на 25 месте по закредитованности
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Ползарплаты на кредит: сколько кузбассовцы должны банкамПолзарплаты на кредит: сколько кузбассовцы должны банкам
Изменить размер текста:

Какую часть зарплаты ежемесячно несут кузбассовцы банки в счет оплаты кредитов?Сколько задолжали жители региона кредитным организациям? Специалисты ответили на эти вопросы.

Аналитики РИА выяснили, что средний уровень закредитованности россиян за 2019 год вырос с 44,9 до 47,1 процента. При этом Кузбасс находится в верхней половине списка, то есть долговая нагрузка на каждого жителя региона на так уж и мала, однако составляет существенную долю семейного бюджета.

Кузбасс занимает 25 (из 85) строку рейтинга. В среднем каждый житель региона задолжал банкам по 214,3 тысячи рублей. Ежемесячно кузбассовцы отдают в счет погашения кредита 50,4 процента заработной платы – то есть, больше половины!

Меньше всего кредитов берут жители Ингушетии: на каждого человека здесь лишь по 27,8 тысячи рублей и 9,9 процента. В первой пятерке малозакредитованных регионов – Крым, Севастополь, Дагестан, Чеченская республика.

Москва – на седьмой строке рейтинга с закредитованностью в 28,9 процента, Санкт-Петербург занимает 16 место с 46,7 процента закредитованности.

Среди ближайших соседей Кузбасса также немало кредитов: в Томской области закредитованность достигает 50 процентов (23 место), Красноярский край расположился на 28 строке рейтинга с закредитованностью в 51 процента, а Хакасия – на 31 месте с 52,3 процента. Жители Республики Алтай отдают по 57,2 процента зарплаты и находятся на 51 месте по закредитованности, а жители Алтайского края ежемесячно несут в банк 64,7 процента зарплаты. Они занимают 74 место. Еще хуже обстоят дела в Новосибирской области: она находится на 75 месте, в процент закредитованности достигает 66.

Больше всех должны банкам жители Калмыкии. Республика находится на 85 месте по закредитованности, а это – 86,2 от заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Кузбасса будут судить за попытку дать взятку полицейским
Накануне Нового года в Кузбассе похолодает до -32 градусов
В Кузбассе впервые заселили дом по программе сейсмоустойчивости
Сергей Цивилев проверил ход уборки снега в территориях
Клиенты Россельхозбанка в Киселевске получили бесплатный Wi-Fi
Ползарплаты на кредит: сколько кузбассовцы должны банкам
Депутат из Новокузнецка возглавила областной департамент
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на кузбасской трассе
Серьезное ДТП на Кузбасском мосту в Кемерове спровоцировало пробку
Из-за подозрительного предмета в кузбасском городе оцепили дом
Кузбассовец назвал незнакомцу несколько цифр и потерял 80 тысяч
Высокий мужчина в футболке пропал в кузбасском городе
Сбил насмерть и скрылся: в Кузбассе разыскивают сбежавшего автомобилиста
Похолодание и усиление ветра придут в Кузбасс 23 декабря
На выборах 22 декабря активнее всего голосует Прокопьевский район
Сергей Цивилев поздравил энергетиков Кузбасса с профессиональным праздником
«Как в будущем побывал»: замгубернатора Кузбасса Андрей Панов проехал на беспилотном «КамАЗе»
Молодой водитель спровоцировал смертельное ДТП в Кузбассе
Новокузнечанка присвоила чужой телефон и поплатилась за это
В Кемерове на пешеходном переходе погибла многодетная мать
«Это прекрасная идея!»: Владимир Машков поддержал создание землячества кузбассовцев
Елочка из автомобилей: новокузнечане организовали новогодний автофлешмоб
За старую рану кузбассовца страховщик заплатит 615 тысяч рублей