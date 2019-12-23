2019-12-23T10:18:40+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Клиенты Россельхозбанка в Киселевске получили бесплатный Wi-Fi

Россельхозбанк стремится не только предоставлять конкурентоспособные и качественные банковские услуги своим клиентам, но и заботится об их комфорте при посещении офиса.
Яков КРЫМСКИЙ
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Россельхозбанк стремится не только предоставлять конкурентоспособные и качественные банковские услуги своим клиентам, но и заботится об их комфорте при посещении офиса. Теперь все посетители Дополнительного офиса в городе Киселевске, расположенного по адресу: ул. Коваленко, 10 могут воспользоваться бесплатным беспроводным интернетом для работы в системе дистанционного банковского обслуживания.

Подключиться к сети Wi-Fi можно с любого электронного устройства, поддерживающего эту технологию - смартфона, ноутбука или планшета, и специального программного обеспечения при этом не требуется. Более того, для самостоятельной работы клиентов в системе Интернет-банк, позволяющей безопасно и максимально оперативно управлять своим банковскими продуктами через личный кабинет, в офисе организована специальная зона с установленным здесь стационарным компьютером, уже подключенным к Интернету.

Активное внедрение технологических инноваций, которые облегчают жизнь людям, – это то, что Россельхозбанк делает регулярно. Цифровые решения позволяют экономить время и делают услуги еще более удобными», – прокомментировала заместитель директора Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк» Елена Писаненко.

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