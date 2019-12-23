2019-12-23T10:20:49+03:00
Общество

Сергей Цивилев проверил ход уборки снега в территориях

Главы отчитались губернатору о проделанной работе
Ирина АВТУШКО
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Сергей Цивилев проверил ход уборки снега в территориях. Фото: Сергей Цивилев/ InstagramСергей Цивилев проверил ход уборки снега в территориях. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проверил, как ведется уборка снега на дорогах области. О ситуации ему доложили главы городов и районов.

Напомним, что поручение усилить работу по расчистке улиц глава региона дал на прошлой неделе. Он велел уложиться с работами в срок до 22 декабря.

-Важно было уделить внимание именно обращениям в соцсетях – чтобы техника не скребла асфальт в центре городов, а убирала снег там, где это необходимо жителям, - написал Сергей Цивилев в своем Instagram. - Главы отчитались о своей работе: в эти дни на улицы вышло почти две тысячи единиц техники, около трех тысяч дворников и дорожных рабочих.

По словам губернатора, положительная динамика наблюдается в Междуреченске, Ленинске-Кузнецком, Белове и Гурьевском районе. Но к ряду территорий вопросы все же остались.

-Работу по уборке снега мы не прекратим! Главам поручил следить за соцсетями и оперативно реагировать на жалобы людей, - отметил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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