2019-12-23T11:03:05+03:00
Общество

В Кузбассе впервые заселили дом по программе сейсмоустойчивости

Новоселами стали 47 семей
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе впервые заселили дом по программе сейсмоустойчивости. Фото: Департамент строительства Кемеровской областиВ Кузбассе впервые заселили дом по программе сейсмоустойчивости. Фото: Департамент строительства Кемеровской области
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В Кузбассе построили и заселили первый дом по программе сейсмоустройчивости. Новоселами стали 47 семей.

Жилой многоквартирный дом расположен в послелке Грамотеино города Белово. В него заселили жителей таких домов, для которых сейсмоусиление или реконструкция экономически уже невыгодны.

Строительство жилого здания велось по программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» с октября 2018 года. Жильцы получили квартиры уже со внутренней отделкой и остекленными балконами, вокруг дома благоустроена прилегающая территория, установлены детская и спортивная площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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