В Кузбассе впервые заселили дом по программе сейсмоустойчивости
В Кузбассе построили и заселили первый дом по программе сейсмоустройчивости. Новоселами стали 47 семей.
Жилой многоквартирный дом расположен в послелке Грамотеино города Белово. В него заселили жителей таких домов, для которых сейсмоусиление или реконструкция экономически уже невыгодны.
Строительство жилого здания велось по программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» с октября 2018 года. Жильцы получили квартиры уже со внутренней отделкой и остекленными балконами, вокруг дома благоустроена прилегающая территория, установлены детская и спортивная площадки.
ИСТОЧНИК KP.RU