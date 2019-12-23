В Кузбассе впервые заселили дом по программе сейсмоустойчивости

СЕГОДНЯ 11:03 2019-12-23T11:03:05+03:00

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В Кузбассе построили и заселили первый дом по программе сейсмоустройчивости. Новоселами стали 47 семей.

Жилой многоквартирный дом расположен в послелке Грамотеино города Белово. В него заселили жителей таких домов, для которых сейсмоусиление или реконструкция экономически уже невыгодны.

Строительство жилого здания велось по программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» с октября 2018 года. Жильцы получили квартиры уже со внутренней отделкой и остекленными балконами, вокруг дома благоустроена прилегающая территория, установлены детская и спортивная площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU