СЕГОДНЯ 11:39 2019-12-23T11:39:16+03:00

Накануне Нового года в Кузбассе похолодает до -32 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Тепло, которое радовал кузбассовцев на прошлой неделе, постепенно сменяется морозами. О том, какой погоды ждать жителям области, рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Днем, 24 декабря, на территории области температура составит -5…-10 градусов, местами -15. В отдельных территориях пройдет небольшой снег, днем по северу – умеренный, местами метели, на дорогах гололедица.

В ночь на 25 декабря столбики термометра покажут -10…-15 градусов, местами до -20. Днем будет заметно теплее – всего -4…-9 градусов. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах пройдет мокрый снег, местами метель.

В четверг, 26 декабря, ночью температура составит -8.. -13, местами до -22, днем -7..-12, местами до -20. Ночью прогнозируется снег, днем небольшой, местами умеренный снег и метель.

В пятницу, 27 декабря, ожидается похолодание. Ночью столбик термометра опустится до -20.. -25, местами до -32 градусов Цельсия, днем температура будет держаться в отметках -18..-23, местами до -28. Осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU