Накануне Нового года в Кузбассе похолодает до -32 градусов
Тепло, которое радовал кузбассовцев на прошлой неделе, постепенно сменяется морозами. О том, какой погоды ждать жителям области, рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра.
Днем, 24 декабря, на территории области температура составит -5…-10 градусов, местами -15. В отдельных территориях пройдет небольшой снег, днем по северу – умеренный, местами метели, на дорогах гололедица.
В ночь на 25 декабря столбики термометра покажут -10…-15 градусов, местами до -20. Днем будет заметно теплее – всего -4…-9 градусов. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах пройдет мокрый снег, местами метель.
В четверг, 26 декабря, ночью температура составит -8.. -13, местами до -22, днем -7..-12, местами до -20. Ночью прогнозируется снег, днем небольшой, местами умеренный снег и метель.
В пятницу, 27 декабря, ожидается похолодание. Ночью столбик термометра опустится до -20.. -25, местами до -32 градусов Цельсия, днем температура будет держаться в отметках -18..-23, местами до -28. Осадков не ожидается.
ИСТОЧНИК KP.RU