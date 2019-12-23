Жительницу Кузбасса не взяли на работу, потому что она - женщина
В Крапивинском районе к прокурору обратилась женщина, которая заявила о дискриминации по половому признаку при устройстве на работу. По данному факту была проведена проверка.
Как было установлено сотрудниками надзорного ведомства, женщина пыталась устроиться на одно из местных предприятий, однако в отделе кадров ей отказали с формулировкой «отсутствия вакансий для женщин». То есть по сути отказ был связан не с деловыми качествами работника, а с его половой принадлежностью.
-Всеобщей декларацией прав человека и Конституцией России гарантировано равенство прав и свобод человека и гражданина, - отметили в прокуратуре области. - Отказ в приеме работника по основанию «отсутствия вакансий для женщин» является дискриминационным по половому признаку.
По результатам проверки сотрудник отдела кадров привлечен к дисциплинарной ответственности, а саму компанию суд признал виновной по статье «Дискриминация».
ИСТОЧНИК KP.RU