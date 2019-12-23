2019-12-23T13:52:52+03:00
Происшествия

С автомойки в Кузбассе таинственно исчез Гудини

Пропажу годовалой немецкой овчарки обнаружил администратор предприятия
Ирина АВТУШКО
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С автомойки в Кузбассе таинственно исчез ГудиниС автомойки в Кузбассе таинственно исчез ГудиниФото: Евгения ГУСЕВА
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Владелец одной из автомоек Прокопьевска обратился в полицию и сообщил, что с территории пропала годовалая немецкая овчарка. Пес по кличке Гудини всегда бы на привязи и охранял территорию, а накануне таинственно исчез.

На месте, где была привязана собака, обнаружился только ошейник. Предварительно ущерб от пропажи оценили в 20 тысяч рублей.

В ходе организованных оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что пса похитил бывший работник автомойки. В его доме и обнаружили животное.

-Подозреваемый признался, что его жена очень хотела завести овчарку. Дома они уже содержат стаффордширского терьера. Супруга злоумышленника предложила мужу забрать к себе собаку с автомойки, - рассказали в ГУ МВД по кемеровской области. - Пес без сопротивления пошел к похитителю, хорошо его зная.

Сейчас пропавший Гудини вернулся к законному владельцу, а против его похитителя возбуждено уголовное дело. За кражу овчарки ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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