2019-12-24T03:05:14+03:00
Общество

В Кузбассе потерялся 6-летний мальчик

Малыш пошел гулять и забыл свой адрес
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе потерялся 6-летний мальчикВ Кузбассе потерялся 6-летний мальчикФото: Евгения ГУСЕВА
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В Топках неравнодушная работница магазина заметила маленького мальчика, который очень долго находился на улице без взрослых. Женщина обратилась к сотрудникам Росгвардии.

Дело было вечером – шестилетний малыш бродил один без какого либо сопровождения взрослых, чем и обеспокоил работников торговой точки. Те вызвали подмогу. Прибывшие росгвардейцы побеседовали с мальчиком и выяснили, что тот ушел во время прогулки далеко от дома и заблудился. И еще – забыл адрес.

-Стражи правопорядка напоили мальчика горячим чаем со сладостями, после чего со слов парня установили приметы места его проживания,- рассказали в Управлении росгвардии по Кемеровской области. - Экипаж доставил ребенка к подходящему под описание многоквартирному дому, где мальчик сразу же узнал родной двор.

Мать в это время была уже встревожена, так как безуспешно пыталась найти сына. Стражи порядка передали малыша родительнице, а также взяли с него обещание больше не гулять в одиночку по городу без взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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