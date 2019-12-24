2019-12-24T07:37:13+03:00
Общество

«Хоккей с шайбой - номер один!»: Сергей Цивилев сделал вызов хоккеистам «Металлурга»

Глава региона пообщался с хоккеистами и руководством клуба [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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«Хоккей с шайбой - номер один!»: Сергей Цивилев сделал вызов хоккеистам «Металлурга». ФОТО: пресс-служба АКО«Хоккей с шайбой - номер один!»: Сергей Цивилев сделал вызов хоккеистам «Металлурга». ФОТО: пресс-служба АКО
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На матч, посвященный 70-летию хоккейного клуба «Металлург», который состоялся в Новокузнецке, приехал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Хоккей с шайбой - номер один!»: Сергей Цивилев сделал вызов хоккеистам «Металлурга».Видео: пресс-служба АКО

Перед игрой глава региона пообщался со звездами советского и российского хоккея, а также легендами «Металлурга», которые выступали за команду в 1999 и 2000 годах. Именно тогда клуб завоевал малые серебряные и бронзовые медали чемпионата России.

- Конечно, хоккей с шайбой всегда был № 1 для Кузбасса, - отметил Сергей Цивилев. - Мы поставили задачу команде занимать только первые места. Я встречался с командой, и вся команда сказала, что вызов принимает, готова драться за первое место.

Рассказал Сергей Цивилев и о ближайших планах относительно ХК «Металлург».

- «Металлург» - клуб с большой историей, и мы продолжим развивать нашу команду. Следующие шаги: Кубок Третьяка в Новокузнецке, участие «Металлурга-2007» в международном Кубке Третьяка в Москве. И, конечно, реконструкция арены кузнецких металлургов, а также строительство в Новокузнецке двух крытых катков в 2020 и 2021 годах, - поделился планами на будущее губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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