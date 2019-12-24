2019-12-24T07:40:19+03:00
Общество

35 нетрезвых пассажиров не доехали до пункта назначения в Кузбассе

Всех их сняли с поездов из-за чрезмерного потребления алкоголя
Екатерина РОМАНОВА
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35 нетрезвых пассажиров не доехали до пункта назначения в Кузбассе. ФОТО: ЛУ МВД России по Кемеровской области.35 нетрезвых пассажиров не доехали до пункта назначения в Кузбассе. ФОТО: ЛУ МВД России по Кемеровской области.
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Маты, оскорбления, неадекватное поведение - все это помешало четверым пассажирам поездов завершить поездки в декабре. Всего с начала 2019 года алкоголь помешал 35 гражданам добраться до пункта назначения.

Чрезмерное потребление горячительных напитков стало причиной досрочно завершившихся поездок на поездах. Так, начальник поезда «Абакан - Москва» отказал в проезде пассажиру, находившемуся в состоянии опьянения. Пассажир нецензурно выражался в адрес бригады и других пассажиров, а его поведение было вызывающим. На станции Междуреченск мужчину сняли с поезда и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

В пресс-службе ЛУ МВД России по Кемеровской области отмечают, что только в декабре новокузнецкая полиция на транспорте не допустила к поездкам четверых пассажиров, а с начала года таких пассажиров было 35.

Только в декабре в зоне оперативного обслуживания Новокузнецкого ЛО МВД России четверо пассажиров не смогли продолжить поездку по аналогичной причине, а всего в 2019 году не допущено к перевозке 35 граждан.

- Транспортные полицейские напоминают о недопустимости употребления алкогольной продукции в общественных местах, появления в общественных местах в состоянии опьянения и об ответственности, предусмотренной действующим законодательством за подобные нарушения, - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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