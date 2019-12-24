2019-12-24T08:41:31+03:00
Общество

Кузбассовцы оменяли в банках почти 800 тысяч рублей мелочью

В области завершилась акция «День приема монет от населения»
Ирина АВТУШКО
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Кузбассовцы оменяли в банках почти 800 тысяч рублей мелочьюКузбассовцы оменяли в банках почти 800 тысяч рублей мелочьюФото: Мария ЛЕНЦ
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В области прошла вторая в этом году акция «День приема монеты от населения». Все за неделю кузбассовцы сдали в банки 400 тысяч монет на сумму почти 800 тысяч рублей.

Как отметила начальник управления по ценным бумагам и страховому рынку администрации Кемеровской области Вера Гончарова, в акции приняли участие более 100 банковских офисов в 23 районах области. Они меняли деньги на бумажные купюры без какой-либо комиссии.

-Каждая третья сданная монета была номиналом 10 копеек, почти каждая пятая – один рубль. Общий вес возвращенных в денежный оборот денег превысил 1,3 тонны, что на 30 тяжелее результатов апрельской акции, - сказала Вера Гончарова.

Примечательно, что участники акции смогли не только избавиться от назойливо звенящей мелочи, но и получили в подарок памятные банкноты «Олимпиада Сочи», «Крым», «Чемпионат мира по футболу», а также памятные монеты «Блокада Ленинграда», «Конституция», «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018», «Крым», «Вязьма», «Зимняя универсиада» и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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