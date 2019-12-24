2019-12-24T09:27:46+03:00
Общество

Более тысячи брошенных и недостроенных объектов выявлено в Кузбассе за год

Часть из них демонтирована
Ирина АВТУШКО
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Более тысячи брошенных и недостроенных объектов выявлено в Кузбассе за годБолее тысячи брошенных и недостроенных объектов выявлено в Кузбассе за годФото: Евгения ГУСЕВА
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В Кузбассе эксперты выявили за текущий год 1015 брошенных, неэксплуатируемых и недостроенных объектов. Об этом сообщили в областном департаменте строительства.

Из всех обнаруженных зданий 324 были демонтированы, в отношении 44 выполнены мероприятия, позволяющие вновь ввести их в эксплуатацию, еще семь объектов были проданы.

-До 1 мая 2021 года запланировано демонтировать 302 объекта, возобновить эксплуатацию 138 объектов, продать 46 объектов, - сообщили в департаменте.

Кроме того, сейчас с собственниками еще 154 зданий ведется работа по вовлечению их в хозяйственный оборот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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