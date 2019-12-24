2019-12-24T09:50:01+03:00
Общество

Больницы готовятся к массовым отравлениям кузбассовцев алкоголем

Как не попасть на больничную койку, рассказали токсикологи [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Больницы готовятся к массовым отравлениям кузбассовцев алкоголемБольницы готовятся к массовым отравлениям кузбассовцев алкоголемФото: Влад КОМЯКОВ
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В праздничные дни в отделения токсикологии больниц Кузбасса поступает в три раза больше пациентов, чем в другие дни. Большинство из них отравились алкоголем.

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Больницы готовятся к массовым отравлениям кузбассовцев алкоголем
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В попытках сэкономить или из-за отсутствия культуры питья кузбассовцы приобретают алкогольные напитки сомнительного качества. Нередко бутылочку-другую приобретают в интернете или «с рук». Последствия же подобной беспечности плачевны. Неосмотрительные кузбассовцы могут попасть в больницу с серьезным отравлением, уйти в запой или даже впасть в кому.

- У лиц, страдающих алкоголизмом, тяжесть состояния многократно утяжеляется наличием проявлений алкогольной болезни: циррозом печени, панкреонекрозом, кардиомиопатией, полинейропатией, - отмечает главный токсиколог ДОЗН КО Константин Сиворонов.

Чтобы не стать одним из пациентов токсикологии, Константин Сиворонов советует не злоупотреблять алкоголем, приобретать крепкие напитки только в специализированных магазинах а в случае подозрения на отравление сразу же обращаться в скорую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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