СЕГОДНЯ 10:17 2019-12-24T10:17:04+03:00

В кемеровском торговом центре нашли маленькую девочку без родителей. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

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Маленькая девочка долгое время находилась в кемеровском торговом центре на проспекте Кузнецком одна, без родителей. Сейчас ребенок и безопасности, а родных малышки разыскивают сотрудники полиции.

Девочка, которой на вид около трех лет, сообщила, что ее зовут Сашей. Сотрудники полиции обнаружили ее в понедельник в торговом центре. Где она живет, где находятся родители, ребенок не знает. Сотрудники полиции просят всех, кому что-либо известно о личности несовершеннолетней или владеющих информацией о ее родителей, сообщить об этом.

Приметы ребенка: на вид около трех лет, рост 100 сантиметров, европейский тип лица, волосы светло-русые были заплетены в косичку.

Была одета: розовая трикотажная кофточка, голубые джинсы, белая меховая шапка сушками, длинный серый пуховик с голубыми снежинками с капюшоном, черные зимние ботинки.

ИСТОЧНИК KP.RU