2019-12-24T11:17:06+03:00
Общество

В Киселевске задержан водитель, который насмерть сбил женщину и скрылся

Инцидент произошел в выходные в селе Верх-Чумыш
Ирина АВТУШКО
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В Киселевске задержан водитель, который насмерть сбил женщину и скрылся. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиВ Киселевске задержан водитель, который насмерть сбил женщину и скрылся. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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Полицейские задержали водителя, который наехал на женщину и скрылся с места ДТП. Мужчину обнаружили в Киселевске.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 22.50 на улице Центральной в селе Верх-Чумыш. Неизвестный автомобиль насмерть сбил 65-летнюю женщину, которая двигалась по проезжей части во встречном направлении.

Приехавшие на место инспекторы ГИБДД осмотрели место происшествия и обнаружили фрагменты лакокрасочного покрытия машины. Удалось установить, что в ДТП участвовал Mitsubishi Lancer. Было проверено около 100 человек, у которых есть автомобили, схожие по марке, модели и цвету. Вскоре был определен подозреваемый.

-На машине имелись характерные сколы лакокрасочного покрытия. В момент аварии за рулем иномарки находился 37-летний местный житель, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчину арестовали на трое суток, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы.

Полицейские напоминают, что с июня 2019 года ужесточена уголовная ответственность для водителей, скрывшихся с места ДТП, в которых погибли или тяжело пострадали люди. Если в этот момент человек за рулем находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, он может быть лишен свободы на срок от 5 до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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