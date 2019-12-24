2019-12-24T12:35:06+03:00
Общество

90 миллионов рублей сэкономили власти Кузбасса на закупках медицинского оборудования

На сэкономленные деньги приобрели оборудование для разных отделений больниц региона
Екатерина РОМАНОВА
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90 миллионов рублей сэкономили власти Кузбасса на закупках медицинского оборудования. ФОТО: кадр видео Instagram Михаила Малина90 миллионов рублей сэкономили власти Кузбасса на закупках медицинского оборудования. ФОТО: кадр видео Instagram Михаила Малина
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Благодаря централизованной закупке оборудования кузбасских властям удалось сэкономить 90,7 миллиона рублей из федеральных средств. Этих денег хватило на то, чтобы приобрести дополнительное оборудование для больниц.

О том, что в Кузбасс привезли новое оборудование, на своей странице в Instagram рассказал Михаил Малин, и.о. замгубернатора Кузбасса по вопросам социального развития.

В 2019 году здравоохранение области сделало первый шаг по централизации закупок. И это уже принесло положительные результаты.

- Наш первый результат - экономия федеральных средств составила около 90, 7 миллиона рублей, - сообщил Михаил Малин. - Эти деньги мы направили на приобретение дополнительного оборудования по нескольким направлениям: борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения.

В следующем году централизованно будет приобретаться не только оборудование, но и расходные материалы, а это позволит сэкономить еще больше бюджетных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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