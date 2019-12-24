90 миллионов рублей сэкономили власти Кузбасса на закупках медицинского оборудования
Благодаря централизованной закупке оборудования кузбасских властям удалось сэкономить 90,7 миллиона рублей из федеральных средств. Этих денег хватило на то, чтобы приобрести дополнительное оборудование для больниц.
О том, что в Кузбасс привезли новое оборудование, на своей странице в Instagram рассказал Михаил Малин, и.о. замгубернатора Кузбасса по вопросам социального развития.
В 2019 году здравоохранение области сделало первый шаг по централизации закупок. И это уже принесло положительные результаты.
- Наш первый результат - экономия федеральных средств составила около 90, 7 миллиона рублей, - сообщил Михаил Малин. - Эти деньги мы направили на приобретение дополнительного оборудования по нескольким направлениям: борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения.
В следующем году централизованно будет приобретаться не только оборудование, но и расходные материалы, а это позволит сэкономить еще больше бюджетных средств.
ИСТОЧНИК KP.RU