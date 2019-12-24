СЕГОДНЯ 12:22 2019-12-24T12:37:29+03:00

Побег не удался: молодого кемеровчанина задержали за бегство с места ДТП. ФОТО: отдел пропаганды УГИБДД по Кемеровской области.

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Утром 24 декабря в Кемерове произошло ДТП. Молодой автолюбитель сбил пешехода, а потом попытался скрыться. Попытка оказалась неудачной.

«Неочевидное» дорожно-транспортное происшествие случилось утром во вторник, 24 декабря. 25-летний мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-21093, совершил наезд на 57-летнего пешехода. Водитель отлично понимал, что ответственности за ДТП ему не избежать, однако покинул место происшествия, оставив пешехода на дороге. Однако далеко уехать ему не удалось.

Инспекторы ГИБДД в течение 10 минут установили автомобиль и личность водителя, а потом задержали его. Молодой мужчина не стал отрицать, что совершил наезд на пешехода и отправился в отдел полиции для разбирательства.

- Оставление места ДТП одним из участников происшествия - одно из самых серьезных административных правонарушений на дороге, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - Напомним, для водителя предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами до 1,5 года или ареста на срок до 15 суток. Уважаемые автомобилисты, соблюдайте правила дорожного движения, будьте внимательны и не забывайте об ответственности, которую вы несете за свои поступки.

ИСТОЧНИК KP.RU