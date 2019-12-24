Появилось видео задержания проституток в Кемерове

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-24T12:41:58+03:00

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Кемеровским полицейским поступила информация о том, что в одной из городских саун оказываются услуги интимного характера. При проверке данный факт подтвердился.

В Заводском районе областного центра сауну превратили в подпольный интим-салон. Во время проверки заведения были задержаны четыре женщины в возрасте от 30 до 35 лет. Все они являются жительницами Кемерова.

Для дальнейших разбирательств ночных бабочек доставили в полицейский отдел. В отношении каждой из них был составлен административный протокол за занятие проституцией. В качестве максимального наказания по этой статье предусмотрен штраф в размере двух тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/751433" frameborder="0"></iframe> Задержание проституток в кемеровской сауне попало на видео.Видео: ГУ МВД по Кемеровской области

-Собранные полицейскими материалы направлены на рассмотрение в мировой суд для принятия законного решения, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU