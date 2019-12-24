Появилось видео задержания проституток в Кемерове
Кемеровским полицейским поступила информация о том, что в одной из городских саун оказываются услуги интимного характера. При проверке данный факт подтвердился.
В Заводском районе областного центра сауну превратили в подпольный интим-салон. Во время проверки заведения были задержаны четыре женщины в возрасте от 30 до 35 лет. Все они являются жительницами Кемерова.
Для дальнейших разбирательств ночных бабочек доставили в полицейский отдел. В отношении каждой из них был составлен административный протокол за занятие проституцией. В качестве максимального наказания по этой статье предусмотрен штраф в размере двух тысяч рублей.
Задержание проституток в кемеровской сауне попало на видео.Видео: ГУ МВД по Кемеровской области
-Собранные полицейскими материалы направлены на рассмотрение в мировой суд для принятия законного решения, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU