2019-12-24T12:41:58+03:00
Общество

Появилось видео задержания проституток в Кемерове

Жриц любви поймали в сауне [Видео]
Ирина АВТУШКО
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Появилось видео задержания проституток в КемеровеПоявилось видео задержания проституток в КемеровеФото: Елена ВАХРУШЕВА (КП-Ярославль)
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Кемеровским полицейским поступила информация о том, что в одной из городских саун оказываются услуги интимного характера. При проверке данный факт подтвердился.

В Заводском районе областного центра сауну превратили в подпольный интим-салон. Во время проверки заведения были задержаны четыре женщины в возрасте от 30 до 35 лет. Все они являются жительницами Кемерова.

Для дальнейших разбирательств ночных бабочек доставили в полицейский отдел. В отношении каждой из них был составлен административный протокол за занятие проституцией. В качестве максимального наказания по этой статье предусмотрен штраф в размере двух тысяч рублей.

Задержание проституток в кемеровской сауне попало на видео.Видео: ГУ МВД по Кемеровской области

-Собранные полицейскими материалы направлены на рассмотрение в мировой суд для принятия законного решения, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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