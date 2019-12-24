Окунись в сказку: «Томская писаница» приглашает в гости на новогодние каникулы
Новый Год и Рождество — самые сказочные праздники. В это время случаются чудеса и исполняются желания! Мы приглашаем окунуться в сказку на "Томской Писанице".
Каждый гость музея-заповедника найдет себе развлечение по душе и сможет прочувствовать новогодние праздники в полной мере.
Любители активного отдыха - покататься на тюбинге. Для тех же, кто предпочитает размеренные прогулки - променад по главной аллее. Для детей - развлекательно-игровая программа с аниматорами!
Заповедный лес, чистый воздух и отличное настроение!
Танцы, песни, игры и хороводы вокруг елки! Герои зимних сказок и Главный Кузбасский Дед Мороз!
Ждем всех в музее-заповеднике с 2 по 8 января в дни семейного отдыха.
Каждый день с 12 до 17 будет открыта резиденция Деда Мороза и аттракционы.
Начало игровой программы в 13:00
7 января - театрализованная программа "Рождественское чудо". Начало программы в 13:00.
Входной билет: детский (льготный)/взрослый - 300/400 рублей.
Подробности по телефону 8-800-600-9293.
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