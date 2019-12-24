По требованию прокурора в Кузбассе заблокированы криминальные интернет-сообщества

СЕГОДНЯ 13:38 2019-12-24T13:38:22+03:00

Ознакомиться с ними могли любые пользователи, в том числе, дети

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В ходе мониторинга Интернета прокуратура Чебулинского района обнаружила в популярной соцсети открытые группы с запрещенной информацией. Ознакомиться с ней могли все пользователи, так как регистрация для доступа не требовалась.

В частности, в обнаруженных сообществах пропагандировались криминальные традиции, асоциальное поведение и ненависть к представителям власти.

-В числе подписчиков сообществ зарегистрированы лица, не достигшие 18 лет, - отметили в прокуратуре области.

Было признано, что информация, содержащаяся в открытом доступе, создает угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетних, деструктивно влияет на сознание подрастающего поколения, побуждает к совершению правонарушений.

В связи с этим прокурор Чебулинского района направил в суд иск о признании ее запрещенной к распространению. Суд требование удовлетворил и включил сайты в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, содержащих запрещенную информацию. После чего ресурсы были заблокированы.

ИСТОЧНИК KP.RU