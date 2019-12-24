2019-12-24T14:42:23+03:00
Общество

Кемерово встал в 9-балльных пробках

Самая сложная ситуация, по традиции, в центре
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове наблюдаются 9-балльные пробки. Фото: "Яндекс. Пробки"В Кемерове наблюдаются 9-балльные пробки. Фото: "Яндекс. Пробки"
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Заторы на кемеровских дорогах вечером во вторник, 24 декабря достигли 9 баллов – на 2 балла больше обычного. Сложнее всего автомобилистам передвигаться по центру города.

По состоянию на 18.24 «Яндекс. Пробки» оценивал загруженность как «необычайно высокую». Сильнее всего затруднено движение на Кузнецком проспекте на большей его протяженности – от Кузнецкого моста до пересечения с улицей Автозаводской. Также стоит в пробке почти вся улица Красноармейская.

С трудом передвигается транспорт по участку проспекта Ленина рядом с вокзалом и по участку на пересечении с улицей Терешковой, проспекту Советскому.

Определенные затруднения есть на перекрестке проспектов Советского и Октябрьского, улиц Красноармейской и Мичурина, проспекта Ленина и улицы Волгоградской, а также на Логовом шоссе и пересечении проспекта Шахтеров с улицей Нахимова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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