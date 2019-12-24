2019-12-24T16:02:01+03:00
Общество

Полиция разыскала родственников найденной торговом центре трехлетней девочки из Кемерова

Стражи порядка благодарят всех, кто проявил неравнодушие к судьбе потерявшегося ребенка
Екатерина РОМАНОВА
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Полиция разыскала родственников найденной в торговом центре трехлетней девочки из КемероваПолиция разыскала родственников найденной в торговом центре трехлетней девочки из КемероваФото: Кирилл ЧАЩИН
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Полицейские из Кемерова установили личность несовершеннолетней девочки, которую накануне нашли в торговом центре города. Про себя девочка знала лишь то, что ее зовут Сашей.

Про девочку, которая находится в торговом центре одна без присмотра родителей, в полицию сообщили неравнодушные горожане. Девочка знала лишь свое имя. Малышку поместили в социальное учреждение и принялись искать родственников. В конце концов, сотрудникам полиции удалось установить личность ребенка, а также связаться с родственниками девочки.

- Сейчас стражи порядка выясняют, при каких обстоятельствах ребенок оказался один без присмотра взрослых, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сотрудники кузбасской полиции выражают благодарность всем гражданам, которые проявили неравнодушие к судьбе девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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