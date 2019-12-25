СЕГОДНЯ 05:15 2019-12-25T05:15:38+03:00

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В преддверии Нового года региональный медиахолдинг «Кузбасс» провел акцию «Музыкальный подарок». Приятные сюрпризы получили музыкальные школы и школы искусств.

Школам искусств и музыкальным школам вручили «Музыкальные подарки»

В качестве подарка сотрудники регионального медиахолдинга преподнесли юным музыкантам, художникам и просто творческим детям и взрослым компакт-диски из коллекции «Великие музыканты» от Издательского дома «Комсомольская правда».

Вручать подарки - так же приятно, как и получать их!

Каждый диск имеет яркое оформление и дополнен описанием жизни и творческого пути великих композиторов.

Диски с музыкой лучших композиторов.

В коллекции, которые вручили музыкальным школам и школам искусств, есть диски с музыкой Роберта Шумана, Арама Хачатуряна, Михаила Глинки, Модеста Мусоргского и многие другие. Юные музыканты, исполнители, художники и их наставники уже оценили яркие новогодние музыкальные подарки.

Медиахолдинг «Кузбасс» сделал подарки одаренным детям.

ИСТОЧНИК KP.RU