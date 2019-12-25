Больницам Кузбасса передали 16 новых автомобилей скорой помощи

СЕГОДНЯ 05:57 2019-12-25T05:57:24+03:00

На их приобретение направлено почти 54 миллиона рублей

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вручил представителям медучреждений ключи от новых автомобилей скорой помощи. Они поступят в разные города и района области.

На приобретение машин было направлено 53,7 миллиона рублей из федерального бюджета. В распоряжение медиков поступят автомобили класса «В» - четыре машины «Ford Sollers», четыре машины «Газель-Некст» и шесть УАЗов, а также две машины класса «С» – это реанимационные автомобили «Ford Sollers». Все они оснащены предпусковыми подогревателями, автономными отопителями салона, необходимым медицинским оборудованием.

-16 новых автомобилей скорой помощи – это спасенные жизни и комфортные условия работы медицинских работников. Наша обязанность – обеспечить врачей хорошей техникой. Поэтому мы будем продолжать обновлять и оснащать автопарки больниц, закупать медицинское оборудование, – отметил Сергей Цивилев.

Новые автомобили поступят в больницы Белова, Кемерова, Киселевска, Ленинска-Кузнецкого, Мысков, Новокузнецка, Прокопьевска, Юрги, а также в больницы Крапивинского, Тисульского, Тяжинского, Яйского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU