СЕГОДНЯ 06:57 2019-12-25T06:58:00+03:00

В Кузбассе замначальника вагонного депо будут судить за получение подкупа Фото: Константин НАГОВИЦЫН

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В Кузбассе закончено расследование уголовного дела в отношении бывшего замначальника вагонного ремонтного депо Белова. Его обвиняют в получении коммерческого подкупа, сопряженного с вымогательством.

Установлено, что с января 2018 по апрель 2019 года обвиняемый систематически получал денежные переводы на карту от представителя коммерческой организации за ускоренный ремонт вагонов. При этом фигурант уголовного дела угрожал предпринимателю длительным простоем вагонов без ремонта, если деньги не будут перечисляться.

-Общая сумма незаконного вознаграждения составила 130 тысяч рублей, - сообщили в в Западно-Сибирском Следственном управлении на транспорте СК РФ. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд города Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU