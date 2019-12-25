2019-12-25T10:19:12+03:00
Общество

Кемеровские хирурги удалили пациентке 16-сантиметровую опухоль

Женщина жаловалась на боли в области позвоночника
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Кемеровские хирурги удалили пациентке 16-сантиметровую опухоль. Фото: ДОЗН КОКемеровские хирурги удалили пациентке 16-сантиметровую опухоль. Фото: ДОЗН КО
Изменить размер текста:

Врачи кемеровской областной клинической больницы успешно удалили пациентке огромную опухоль. Женщина обратилась к медикам с сильными болями в спине.

Молодая мама из Тисульского района испытывала серьезный дискомфорт в спине из-за постоянных нагрузок - из-за особенностей здоровья ребенка ей приходилось часто носить его на руках. В какой-то момент женщина больше не смогла терпеть и обратилась к врачам. Те предположили, что боль могла быть вызвана постоянной нагрузкой на позвоночник и его травмой. Однако проведенное обследование МРТ выявило опухоль размером 16 сантиметров. Для проведения операции пациентку доставили в Кемерово.

- Оснащение наших операционных позволяет безопасно, малотравматично удалить новообразования различных объемов. Не так давно больницей была приобретена современная эндоскопическая стойка - это аппаратура с высоким разрешением, она позволяет более детально рассматривать органы, нервы, сосуды. То есть за счет этого минимизируется кровопотеря, - отметил заведующий хирургическим отделением № 1 КОКБ, к.м.н. Орлан Ооржак.

Одно из преимуществ такого оборудования - возможность повернуть изображение на 180 градусов, чтобы увидеть орган со всех сторон.

Операция прошла успешно, сейчас пациентка уже находится дома. Как выяснилось, опухоль была доброкачественной и дальнейшее лечение не потребуется. А вот брать ребенка на руки пока нельзя - женщине временно запретили физические нагрузки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Авиакомпания отказала кузбасскому фермеру в перевозке крольчат
Пассажиров поезда «Шерегеш-экспресс» бесплатно пустят в бизнес-зал вокзала
Более 13 тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ за неделю до Нового года
Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в Кузбассе
Кемеровские хирурги удалили пациентке 16-сантиметровую опухоль
Сергей Цивилев сообщил о завершении проектирования дороги в объезд Кемерова
В Кузбассе замначальника вагонного депо будут судить за получение подкупа
Россельхозбанк обновил мобильное приложение и интернет-банк
Больницам Кузбасса передали 16 новых автомобилей скорой помощи
Медиахолдинг «Кузбасс» сделал подарки одаренным детям
Двое детей из Кузбасса пострадали от агрессивных собак
Вор из Ленинска-Кузнецкого украл у школьников тепло
Полиция разыскала родственников найденной в торговом центре трехлетней девочки из Кемерова
Кемерово встал в 9-балльных пробках
В Кузбасс идут метели и сильный ветер
По требованию прокурора в Кузбассе заблокированы криминальные интернет-сообщества
Окунись в сказку: «Томская писаница» приглашает в гости на новогодние каникулы