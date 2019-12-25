Кемеровские хирурги удалили пациентке 16-сантиметровую опухоль

СЕГОДНЯ 08:27 2019-12-25T10:19:12+03:00

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Врачи кемеровской областной клинической больницы успешно удалили пациентке огромную опухоль. Женщина обратилась к медикам с сильными болями в спине.

Молодая мама из Тисульского района испытывала серьезный дискомфорт в спине из-за постоянных нагрузок - из-за особенностей здоровья ребенка ей приходилось часто носить его на руках. В какой-то момент женщина больше не смогла терпеть и обратилась к врачам. Те предположили, что боль могла быть вызвана постоянной нагрузкой на позвоночник и его травмой. Однако проведенное обследование МРТ выявило опухоль размером 16 сантиметров. Для проведения операции пациентку доставили в Кемерово.

- Оснащение наших операционных позволяет безопасно, малотравматично удалить новообразования различных объемов. Не так давно больницей была приобретена современная эндоскопическая стойка - это аппаратура с высоким разрешением, она позволяет более детально рассматривать органы, нервы, сосуды. То есть за счет этого минимизируется кровопотеря, - отметил заведующий хирургическим отделением № 1 КОКБ, к.м.н. Орлан Ооржак.

Одно из преимуществ такого оборудования - возможность повернуть изображение на 180 градусов, чтобы увидеть орган со всех сторон.

Операция прошла успешно, сейчас пациентка уже находится дома. Как выяснилось, опухоль была доброкачественной и дальнейшее лечение не потребуется. А вот брать ребенка на руки пока нельзя - женщине временно запретили физические нагрузки.

ИСТОЧНИК KP.RU