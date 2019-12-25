СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-25T10:23:31+03:00

Более 13 тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ за неделю до Нового года Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

При этом эпидемический порог еще не превышен

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В Кузбассе за неделю с острыми респираторными вирусными инфекциями в больницы обратились 13 578 человек. Эпидемический порог на данный момент еще не превышен, отметили в кузбасском Управлении Роспотребнадзора.

Как рассказали в ведомстве, интенсивный показатель заболеваемости совокупного населения составил 49,28 на 10 тысяч человек - это ниже расчетного уровня на 16,4 процента. При этом, по сравнению с предыдущей неделей, число больных ОРВИ уменьшилось на 1009 человек (7,1 процента).

- В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов среди населения Кемеровской области на прошедшей неделе обследовано 82 больных ОРВИ, диагноз лабораторно подтвержден у 23 больных, причиной заболевания у всех являются негриппозные вирусы, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU