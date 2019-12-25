2019-12-25T10:26:11+03:00
Общество

Пассажиров поезда «Шерегеш-экспресс» бесплатно пустят в бизнес-зал вокзала

А также подарят скидку на проживание в гостинице
Мария КОЛОСОВА
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Пассажиров поезда «Шерегеш-экспресс» бесплатно пустят в бизнес-зал вокзала. Фото: Пресс-служба АКОПассажиров поезда «Шерегеш-экспресс» бесплатно пустят в бизнес-зал вокзала. Фото: Пресс-служба АКО
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Пассажиры поезда «Шерегеш-экспресс», следующие транзитом из соседних регионов, теперь смогут бесплатно воспользоваться бизнес-залом на железнодорожном вокзале в Новокузнецке. Для этого нужно только предъявить администратору два билета на поезд дальнего следования и туристический поезд до станции Чугунаш.

- В бизнес-зале есть все для отдыха - мягкие диваны, журнальные столики со свежей прессой, телевизор, зоны проводного и беспроводного интернета, - сообщил начальник вокзала Новокузнецка Александр Прохоров.

Еще одним сюрпризом станет скидка на проживание в одной из гостиниц горнолыжного курорта. Она будет равна стоимости проезда. Для получения нужно будет при заселении предъявить проездные документы на мультимодальный маршрут.

Напомним, что туристический поезд «Шерегеш-экспресс» курсирует по маршруту Прокопьевск - Новокузнецк - Чугунаш по пятницам, субботам и воскресеньям. В Чугунаше пассажиры пересаживаются в автобусы до горы Зеленая и поселка Шерегеш.

Из Прокопьевска поезд отправляется в 6.03, из Новокузнецка - в 7.03, прибытие на станцию Чугунаш - в 10.11. Отправление автобусов из Чугунаша - в 10.30.

В обратный рейс из Шерегеша автобусы идут в 17.00. Отправление туристического поезда из Чугунаша - в 18.00, прибытие в Новокузнецк - в 21.11, в Прокопьевск - в 22.10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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