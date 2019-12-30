В Кузбассе назначен новый замгубернатора по здравоохранению и социальной политике
В администрации Кемеровской области вновь произошли кадровые изменения. На должность замгубернатора по вопросам социального развития назначен Алексей Цигельник. Он будет возглавить два важнейших блока – здравоохранение и социальную политику в регионе.
Алексей Цигельник родился 8 февраля 1966 года в Кемерове, имеет большой практический опыт врача-хирурга и руководителя.
В 1989 году с отличием окончил Кемеровский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», в 1997 году –Кемеровский государственный университет по специальности «Филология» с отличием. Прошел профессиональную переподготовку по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Менеджмент».
Алексей Цигельник является доктором медицинских наук, общий стаж работы в системе здравоохранения Кузбасса составляет более 25 лет. С января 2019 года руководил Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Кемеровской области.
Напомним, что ранее должность замгубернатора занимала Елена Малышева, которая в начале декабря ушла в отставку.
ИСТОЧНИК KP.RU