2019-12-30T09:23:04+03:00
Общество

В Кузбассе назначен новый замгубернатора по здравоохранению и социальной политике

На этом посту ушедшую Елену Малышеву сменил Алексей Цигельник
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе назначен новый замгубернатора по здравоохранению и социальной политике. Фото: Пресс-служба АКОВ Кузбассе назначен новый замгубернатора по здравоохранению и социальной политике. Фото: Пресс-служба АКО
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В администрации Кемеровской области вновь произошли кадровые изменения. На должность замгубернатора по вопросам социального развития назначен Алексей Цигельник. Он будет возглавить два важнейших блока – здравоохранение и социальную политику в регионе.

Алексей Цигельник родился 8 февраля 1966 года в Кемерове, имеет большой практический опыт врача-хирурга и руководителя.

В 1989 году с отличием окончил Кемеровский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», в 1997 году –Кемеровский государственный университет по специальности «Филология» с отличием. Прошел профессиональную переподготовку по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Менеджмент».

Алексей Цигельник является доктором медицинских наук, общий стаж работы в системе здравоохранения Кузбасса составляет более 25 лет. С января 2019 года руководил Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Кемеровской области.

Напомним, что ранее должность замгубернатора занимала Елена Малышева, которая в начале декабря ушла в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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