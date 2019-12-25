2019-12-25T11:29:14+03:00
Общество

На кузбасской трассе после двух ДТП с девятью машинами частично восстановлено движение

Обе аварии произошли в Топкинском районе
Ирина АВТУШКО
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На кузбасской трассе после двух ДТП с девятью машинами частично восстановлено движениеНа кузбасской трассе после двух ДТП с девятью машинами частично восстановлено движениеФото: Александр ГЛУЗ
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Как ранее писала «Комсомольская правда» - Кемерово», 25 декабря, в 10.00 и в 11.00 на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошло две аварии. Сейчас движение на дороге удалось частично восстановить.

В первой аварии столкнулись фура Scania и автомобиль Mersedes, водитель легковушки погиб на месте. Во второй в результате столкновения семи автомобилей травму получил один из водителей.

- В настоящее время на месте дорожно-транспортных происшествий продолжают работу сотрудники ГИБДД, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - Для проезда транспортных средств полицейские организовали реверсивное движение на данном участке федеральной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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