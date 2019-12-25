2019-12-25T12:10:25+03:00
Общество

Нетрезвый полет: новокузнечан взволновало странное поведение снегирей

Птицы на большой скорости врезаются в здания
Яна ПОПОВА
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Нетрезвый полет: Новокузнечан взволновало странное поведение снегирей. ФОТО: "Новокузнецк ОНЛАЙН"/ vk.comНетрезвый полет: Новокузнечан взволновало странное поведение снегирей. ФОТО: "Новокузнецк ОНЛАЙН"/ vk.com
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Житель Новокузнецка в одной из групп города опубликовал фотографию погибшего снегиря. На снимках видно, что в клюве пернатого находится что-то съестное. Возможно, ягоды.

Подписчики паблика утверждают, что были свидетелями похожих обстоятельств. Так, один из комментаторов рассказывал, что видел, как летящая птица на большой скорости врезалась в здание. Однако этому снегирю повезло - неравнодушные жители успели его спасти.

Новокузнечане предположили, что причиной странных полетов птиц могут быть забродившие из-за аномально теплой зимы ягоды рябины, которыми питаются пернатые. Несколько порций такого угощения влияют на птицу примерно так же, как и бутылка крепкого алкоголя на взрослого человека. А полет в таком состоянии, как и вождение, может быть весьма травмоопасным и даже смертельным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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