Кемеровчанин убил соседку, которая не хотела уходить домой

СЕГОДНЯ 12:27 2019-12-25T12:27:28+03:00

Вместе с женой они вынесли тело и спрятали в кустах

Изменить размер текста: A A

Поставлена точка в расследовании уголовного дела в отношении 59-летнего жителя города Кемерово, который до смерти забил свою соседку. Женщина не хотела уходить домой, чем разозлила обвиняемого.

Как установило следствие, в августе этого года мужчина в компании жены и соседки распивал дома алкоголь. Когда хозяин попросил гостью уйти, та отказалась и нецензурно обругала мужчину. Тот разозлился и избил женщину до полусмерти.

-Понимая, что за содеянное придется нести ответственность, злоумышленник попытался избавиться от потерпевшей. С супругой они вынесли ее тело на улицу и оставили в кустах, как позже было установлено, где она и скончалась от полученных телесных повреждений, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Отсутствие женщины обеспокоило родственников, и они решили обратиться в полицию. Тело пропавшей было найдено, а позже установлено, где она находилась накануне исчезновения.

Сейчас материалы дела переданы для дальнейшего рассмотрения в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU