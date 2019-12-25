2019-12-25T12:57:24+03:00
Общество

Кузбасские бабушки начали опережать внучек по активности в Интернете

Оператор Tele2 активность потребления трафика разными поколениями
Мария КОЛОСОВА
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Кузбасские бабушки начали опережать внучек по активности в ИнтернетеКузбасские бабушки начали опережать внучек по активности в ИнтернетеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Оператор Tele2 с помощью технологий big data проанализировал профили потребления представителей разных поколений за 2017– 2019 годы и выяснил интересные детали. Как оказалось, люди, родившиеся с 1944 по 1963 годы бьют рекорды по темпам роста интернет-трафика.

У указанных пользователей, которых еще называют бэби-бумерами, среднее количество гигабайтов, скачанных на человека с января, удвоилось год к году. При этом самые молодые пользователи проиграли своим бабушкам и дедушкам по динамике потребления 9 п. п. Использование ими data-услуг за тот же период выросло на 91 процент.

Если говорить об объемах скачанного трафика, то, согласно данным российской школы теории поколений, лидерами остаются представителя поколения Z – дети и подростки, родившиеся после 2003 года в эпоху активного развития интернета. Одному клиенту Tele2 в возрасте до 16 лет в среднем в 2019 году понадобилось 270 Гб. На втором месте по среднему числу скачанных гигабайтов в 2019 году расположились миллениалы (поколение Y), которые родились в 1985–2002 годах. Они потребляют в два раза меньше интернет-трафика на одного пользователя – 137 Гб. На третьей позиции – представители поколения X (родились в 1964–1984 годах). Они отстают от миллениалов по потреблению трафика более чем в три раза – в среднем на одного клиента пришлось 44 Гб. Среднее потребление мобильного интернета выросло среди представителей всех поколений: за 11 месяцев этого года каждый абонент оператора скачал в 2,3 раза больше гигабайтов, чем в 2017 году.

Что касается гендерного распределения, среди представителей всех поколений больше женщин. Их доля колеблется от 61 процента среди бэби-бумеров до 50,3 процента в поколении Y.

ИСТОЧНИК KP.RU

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