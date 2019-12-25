2019-12-25T13:52:25+03:00
Общество

Состояние трасс горнолыжного комплекса Кузбасса возмутило жителей

На горе Югус туристы обнаружили много камней, которые портят лыжи и сноуборды
Яна ПОПОВА
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Состояние трасс горнолыжного комплекса Кузбасса возмутило жителей. ФОТО: Типичный Междуреченск/vk.comСостояние трасс горнолыжного комплекса Кузбасса возмутило жителей. ФОТО: Типичный Междуреченск/vk.com
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Кузбассовцев взволновало состояние трассы на горе Югус в Междуреченске. На курорте активному отдыху посетителей мешают камни, ветки и торчащие из-под снега кусты.

Так, один из туристов опубликовал в паблике в социальной сети фотографии спуска. На кадрах видно, что на снегу рассыпаны мелкие и средние камни, которые невозможно объехать даже на низкой скорости.

«В день открытия с другом катались на новых сноубордах. По приезде домой обнаружил крайне глубокие царапины на своем инвентаре. Очень обидно, ведь сноуборд – вещь не дешевая, а в первый выезд так сильно поврежден», - рассказал посетитель Югуса Михаил Чистилин.

Другие туристы узнали в этой ситуации себя: они утверждают, что после отдыха на кузбасском курорте их сноуборды сильно пострадали.

«У меня такая же история. Лучше бы не ездила на этот курорт. Зачем нам вообще пушки?» - пишет один из подписчиков паблика.

Директор Центра зимних видов спорта Междуреченска Сергей Заика объяснил такое состояние трасс тем, что сейчас на горе до сих пор идут ремонтные работы.

- Ситуацию исправляем. Камни небольшие, их будут засыпать снегом при помощи снежной пушки. Проблему планируем устранить к началу новогодних каникул», - заявил руководитель.

Напомним, в преддверии Нового года междуреченские спасатели спустились на горных лыжах в полном обмундировании с горы Югус . Они призвали жителей отказаться от алкоголя в пользу здорового образа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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