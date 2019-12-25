Состояние трасс горнолыжного комплекса Кузбасса возмутило жителей
Кузбассовцев взволновало состояние трассы на горе Югус в Междуреченске. На курорте активному отдыху посетителей мешают камни, ветки и торчащие из-под снега кусты.
Так, один из туристов опубликовал в паблике в социальной сети фотографии спуска. На кадрах видно, что на снегу рассыпаны мелкие и средние камни, которые невозможно объехать даже на низкой скорости.
«В день открытия с другом катались на новых сноубордах. По приезде домой обнаружил крайне глубокие царапины на своем инвентаре. Очень обидно, ведь сноуборд – вещь не дешевая, а в первый выезд так сильно поврежден», - рассказал посетитель Югуса Михаил Чистилин.
Другие туристы узнали в этой ситуации себя: они утверждают, что после отдыха на кузбасском курорте их сноуборды сильно пострадали.
«У меня такая же история. Лучше бы не ездила на этот курорт. Зачем нам вообще пушки?» - пишет один из подписчиков паблика.
Директор Центра зимних видов спорта Междуреченска Сергей Заика объяснил такое состояние трасс тем, что сейчас на горе до сих пор идут ремонтные работы.
- Ситуацию исправляем. Камни небольшие, их будут засыпать снегом при помощи снежной пушки. Проблему планируем устранить к началу новогодних каникул», - заявил руководитель.
Напомним, в преддверии Нового года междуреченские спасатели спустились на горных лыжах в полном обмундировании с горы Югус . Они призвали жителей отказаться от алкоголя в пользу здорового образа жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU