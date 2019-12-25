Поселок Белогорск весной получит новую врачебную амбулатории

СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-25T15:42:21+03:00

Подрядчик не выполнил обязательства по ее установке и его заменили

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В Кузбассе сменили подрядчика, который должен был установить в поселке Белогорск Тисульского района модульную амбулаторию. Он не выполнил своих обязательств.

В администрации поселка первый замгубернтора Вячеслав Телегин и начальник областного департамента здравоохранения Михаил Малин встретились с жителями. Они обсудили вопрос дальнейшего хода строительства модульной врачебной амбулатории.

Согласно планам, новая амбулатория заработает в 2020 году. Срок пришлось отодвинуть с конца 2019 года из-за того, что подрядчик из Москвы не выполнил обязательств и контракт с ним разорван. Работу продолжит уже кузбасская компания. Сейчас она как раз изготавливает в Новокузнецке конструкции для обустройства помещения. Представители нового подрядчика планируют посетить Белогорск уже 27 декабря и ответить на вопросы жителей.

Также Вячеслав Телегин пояснил, что с завершением монтажа объекта начнется наполнение его всем необходимым, контракт на мебель и оборудование уже заключен.

-Работы находятся на контроле губернатора. Сроки сдачи объекта перенесены на март 2020 года, но это реальные сроки для того, чтобы строительство было завершено согласно всем требованиям и стандартам, - подчеркнул первый замгубернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU