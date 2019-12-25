2019-12-25T15:42:21+03:00
Общество

Поселок Белогорск весной получит новую врачебную амбулатории

Подрядчик не выполнил обязательства по ее установке и его заменили
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Поселок Белогорск остался без новой врачебной амбулатории. Фото: Пресс-служба АКОПоселок Белогорск остался без новой врачебной амбулатории. Фото: Пресс-служба АКО
Изменить размер текста:

В Кузбассе сменили подрядчика, который должен был установить в поселке Белогорск Тисульского района модульную амбулаторию. Он не выполнил своих обязательств.

В администрации поселка первый замгубернтора Вячеслав Телегин и начальник областного департамента здравоохранения Михаил Малин встретились с жителями. Они обсудили вопрос дальнейшего хода строительства модульной врачебной амбулатории.

Согласно планам, новая амбулатория заработает в 2020 году. Срок пришлось отодвинуть с конца 2019 года из-за того, что подрядчик из Москвы не выполнил обязательств и контракт с ним разорван. Работу продолжит уже кузбасская компания. Сейчас она как раз изготавливает в Новокузнецке конструкции для обустройства помещения. Представители нового подрядчика планируют посетить Белогорск уже 27 декабря и ответить на вопросы жителей.

Также Вячеслав Телегин пояснил, что с завершением монтажа объекта начнется наполнение его всем необходимым, контракт на мебель и оборудование уже заключен.

-Работы находятся на контроле губернатора. Сроки сдачи объекта перенесены на март 2020 года, но это реальные сроки для того, чтобы строительство было завершено согласно всем требованиям и стандартам, - подчеркнул первый замгубернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Пионерском бульваре в Кемерове запретят парковку
Поселок Белогорск весной получит новую врачебную амбулатории
Состояние трасс горнолыжного комплекса Кузбасса возмутило жителей
Кузбасские бабушки начали опережать внучек по активности в Интернете
Кемеровчанин убил соседку, которая не хотела уходить домой
Нетрезвый полет: новокузнечан взволновало странное поведение снегирей
На кузбасской трассе после двух ДТП с девятью машинами частично восстановлено движение
Авиакомпания отказала кузбасскому фермеру в перевозке крольчат
Пассажиров поезда «Шерегеш-экспресс» бесплатно пустят в бизнес-зал вокзала
Более 13 тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ за неделю до Нового года
Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в Кузбассе
Кемеровские хирурги удалили пациентке 16-сантиметровую опухоль
Сергей Цивилев сообщил о завершении проектирования дороги в объезд Кемерова
В Кузбассе замначальника вагонного депо будут судить за получение подкупа
Россельхозбанк обновил мобильное приложение и интернет-банк
Больницам Кузбасса передали 16 новых автомобилей скорой помощи
Медиахолдинг «Кузбасс» сделал подарки одаренным детям
Двое детей из Кузбасса пострадали от агрессивных собак
Вор из Ленинска-Кузнецкого украл у школьников тепло
Полиция разыскала родственников найденной в торговом центре трехлетней девочки из Кемерова
Кемерово встал в 9-балльных пробках
В Кузбасс идут метели и сильный ветер
По требованию прокурора в Кузбассе заблокированы криминальные интернет-сообщества
Окунись в сказку: «Томская писаница» приглашает в гости на новогодние каникулы